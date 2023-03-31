2023/03/31 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب السابق جاسم البياتي، الجمعة، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ماضٍ ببرنامجه الحكومي على الرغم من وجود بعض الضغوط الاميركية وعدم الرضا على تعاقدات ابرمتها الحكومة مع سيمنز وغيرها من الشركات.

وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اميركا لديها مؤشرات جيدة على حكومة السوداني خصوصا بعد التحركات الاخيرة واللقاءات التي اجراها مع بعض المسؤولين وهي تدل بشكل واضح على تذليل بعض العقبات”.

واضاف ان “الاجواء مهيئة امام الحكومة للمضي ببرنامجها الوزاري وتنفيذه وفق ماتم التخطيط له، على الرغم من ان واشنطن لديها بعض النقاط على عقود واتفاقيات الا ان ذلك لن يكون عقبة امام مضي السوداني بتنفيذ برنامجه”.

وبين ان “اميركا ترغب بخدمة مصالحها في العراق، لذلك هناك عدم رغبة لدى واشنطن على ببعض العقود مثل سيمنز الالمانية، خصوصا ان اميركا لديها شركة جنرال الكتريك اذا تسعى لتطوير عقودها، في وقت ذهب فيه السوداني نحو ابرام عدد من العقود مع مختلف الشركات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: السوداني ماضٍ ببرنامجه الحكومي رغم بعض الضغوط الاميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: السوداني ماضٍ ببرنامجه الحكومي رغم بعض الضغوط الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).