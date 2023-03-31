2023/03/31 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعربت النائبة عن الإطار التنسيقي زهرة البجاري، اليوم الجمعة، عن مخاوف لدى النواب من سعر برميل النفط المحدد في الموازنة.

وقالت البجاري لـ(بغداد اليوم)، إن "تحديد 70 دولارا للبرميل امر مقلق كثيرا ولاضمانة بأن لا تنخفض أسعار النفط لأدنى من السعر المحدد بالموازنة مما سيرفع من قيمة العجز"، مشيرة الى ان "هذا الأمر يجب ان يعالج".

واضافت ان "المخاوف كذلك تنطبق على سعر الدولار والذي يختلف سعره بالموازنة عن سعره في السوق حاليا، وهذا امر اخر يجب ان نناقشه ونحله في الموازنة".

واعتبرت البجاري ان "الرفض الموجود حاليا ينطبق على الموازنة الثلاثية للسنوات الثلاث القادمة"، متسائلة: "كيف نمرر موازنة والتقلبات النفطية الاقتصادية مختلفة، لذلك يجب ان نعيد ترتيب هذه التفايل قبل المضي بقراءة الموازنة وقد نذهب للتعديلات داخل البرلمان وعدم الاتجاه إلى إعادتها للحكومة ".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد طمأن في وقت سابق عبر (بغداد اليوم) باستقرار مقبل لأسعار النفط ولايوجد اي تخوف من سعر 70 دولارا للبرميل والأسعار العالمية لم تصل إلى دون الـ70 دولارا حتى الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشية برلمانية من "خطورة" سعر النفط.. تفاصيل عديدة في الموازنة تحتاج لتعديل- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشية برلمانية من "خطورة" سعر النفط.. تفاصيل عديدة في الموازنة تحتاج لتعديل- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).