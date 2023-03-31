السفير الإيراني: لم نفكر أبداً اجتياح الإقليم وطائرات امريكية في العراق تتجسس على حدودنا

2023/03/31 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، ان بلاده "لم تفكر مطلقاً" في اجتياح اراضي اقليم كردستان.

وذكر آل صادق في تصريح متلفز :"ايران لم تفكر أبداً في اجتياح اراضي اقليم كردستان وحصل مؤخراً تفاهم بين مسؤولي البلدين ولم تكن هناك نية لدخول الاراضي العراقية مطلقاً".

وبرر القصف الإيراني على الاقليم بانه "حق مكفول في الدفاع عن النفس، لكن نأمل من التفاهم الأخير بين البلدين في السيطرة على المجاميع المسلحة وان لا يتكرر اي اعتداء على اراضينا".

وأضاف ان "الإضطرابات الأخيرة في ايران بسبب تسلل عناصر كردية معارضة من أربيل، وأجهزتنا الأمنية خلية ارهابية في ايران كان لديها مخطط كبير وأنطلقت من أربيل أيضاً".

وشدد على ان "إيران لا تصدر ازماتها للخارج وهي تواجه عمليات ارهابية تنطلق من اقليم كردستان، وأحياناً طائرات مسيرة امريكية تستطلع الحدود العراقية الايرانية وبداخل عمق حدودونا".

وكشف السفير الإيراني انه "سلم 18 مذكرة احتجاج للخارجية العراقية بسبب هذه الانتهاكات التي تحدث لحدودنا".

وأعلن عن "عزمه زيارة اقليم كردستان ولدينا علاقات تاريخية مع الكرد في الاقليم".

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