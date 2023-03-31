الرشيد يصدر توضيحاً بشأن استقطاع قسطين من رواتب المتقاعدين

2023/03/31 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرشيد الحكومي، مساء الجمعة، توضيحاً عن استقطاعه قسطين من رواتب المتقاعدين.

ودعا المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) "متقاعدي مصرف الرشيد من حاملي بطاقة (ماستركارد نخيل) الى، انه سيتم استرجاع الأقساط المستقطعة بصورة مضاعفة من بعض المتقاعدين كانت نتيجة رفع الرواتب قبل يوم 1 نيسان".

وأشار الى انه "سيتم المعالجة واعادة الاقساط المستقطعة برسالة نصية خلال الساعات المقبلة".

ويأتي توضيح مصرف الرشيد بعد شكوى من عدد كبير من المتقاعدين المقترضين، الجمعة، من اقتطاع وسحب رواتبهم بالكامل من قبل المصرف، بعد ان وصلت رسائل صرف الرواتب ليكتشفوا ان المصرف اقتطع دفعات التسديد لشهرين متتالين دفعة واحدة.

ويبلغ حجم الاستقطاع 245 الف شهريًا، الا ان المتقاعدين المقترضين الذين يحملون بطاقات النخيل على مصرف الرشيد، وصلت لهم رسائل باستقطاع 490 ألف دينار، أي استقطاع لشهرين متتالين مرة واحدة، مايعني ان مجمل المتقاعدين الذين لاتتجاوز رواتبهم الـ500 ألف دينار لم يستلموا سوى 10 الآف دينار او أقل هذا الشهر.

وتأتي دفعة الاستقطاعات الكبيرة التي تسببت بانتهاء رواتب بعض المتقاعدين بالكامل قبل ان يستلموها، وسط ارتفاع الاسعار ومازال العراقيون في شهر رمضان وقدوم العيد، في الوقت الذي يعتمد المتقاعدون بشكل كبير على رواتبهم الشهرية لتسديد التزاماتهم من الإيجار ودفع اشتراكات المولدات وتبضع المواد الغذائية وشراء الأدوية والعلاج.

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