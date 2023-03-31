2023/04/01 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض أنه لن يدفع مقابل تصديق حسابات موظفيه عبر تويتر، وفق رسالة إلكترونية نقل فحواها موقع "أكسيوس".

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