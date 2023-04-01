النقل تكشف عن عدد طائرات الخطوط الجوية بمختلف الطرازات

2023/04/01 | 00:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن عدد طائرات الناقل الوطني الداخلة في الخدمة والمتعاقد عليها.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النقل في بيانٍ تلقاه / المرمز الخبري الوطني/، أن “عدد طائرات الخطوط […]

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