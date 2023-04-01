بيلاروسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لغزو غربي عبر بولندا

2023/04/01 | 00:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، الغرب بـ"الاستعداد لغزو" بلاده من بولندا، ورحب بخطوة موسكو لنشر رؤوس حربية نووية في بيلاروسيا، قائلا إن تلك الأسلحة "ضرورية" لحماية بلاده.

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