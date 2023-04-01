وزير التربية يصادق على قرار تثبيت المحاضرين والإداريين كافة

2023/04/01 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صادق وزير التربية ابراهيم الجبوري، الجمعة، على قرار تثبيت المحاضرين والاداريين كافة على الملاك الدائم.

وذكر بيان لوزارة التربية تلقته (بغداد اليوم) ان الجبوري "اعتبر مباشرة المحاضرين والإداريين من تاريخ 1/1/2023".

وكان مجلس الوزراء، صوت في 27 من كانون الأول 2022 بالموافقة على تثبيت المحاضرين والإداريين على الملاك الدائم في وزارة التربية.

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