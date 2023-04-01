2023/04/01 | 00:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZJTp3QzE9CE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القاضي عامر حسن: هذه اعداد الشكاوى ضد المحتوى الهابط في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القاضي عامر حسن: هذه اعداد الشكاوى ضد المحتوى الهابط في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).