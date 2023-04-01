2023/04/01 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cd_t98k4yoY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير الإيراني: بناية السفارة الإيرانية في بغداد يقدر عمرها بنحو 100 عام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفير الإيراني: بناية السفارة الإيرانية في بغداد يقدر عمرها بنحو 100 عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).