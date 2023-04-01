مصدر رسمي لـ(الزمان):اتصالات بين مصر وسوريا لإعادة العلاقات الدبلوماسية

2023/04/01 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬تجري‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وسوريا‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأخيرة‭ ‬لسوريا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الاتصالات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ .‬ ‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ […]

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