‭ ‬حكاية‭ ‬الصعلوك والرئيس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يموت

2023/04/01 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام أول‭ ‬مرة‭ ‬يصادفني‭ ‬كتاب‭ ‬مذكرات‭ ‬شخصية‭ ‬مكتوب‭ ‬بالعامية،‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬تعبير‭ ‬أدق‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬شعرية‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ -‬الفاجومي‭- ‬لشاعر‭ ‬العامية‭ ‬المصرية‭ ‬الشهير‭ ‬أحمد‭ ‬فؤاد‭ ‬نجم‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬الكتاب‭ ‬صدرَ‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬بالضبط،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬كنّا‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬داخل‭ ‬حصار‭ ‬خانق‭ ‬يمنع‭ ‬وصول‭ ‬أي‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬الينا‭.‬ الكتاب‭ ‬قدّم‭ […]

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