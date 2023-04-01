2023/04/01 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام أول مرة يصادفني كتاب مذكرات شخصية مكتوب بالعامية، هو في تعبير أدق سيرة ذاتية شعرية حملت عنوان -الفاجومي- لشاعر العامية المصرية الشهير أحمد فؤاد نجم ، بالرغم من انّ الكتاب صدرَ قبل ثلاثين عاماً بالضبط، في الفترة التي كنّا خلالها في العراق داخل حصار خانق يمنع وصول أي كتاب جديد الينا. الكتاب قدّم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حكاية الصعلوك والرئيس الذي لا يموت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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