2023/04/01 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – بيروت- الزمان أعلنت الوكالة الرسمية للحرس الثوري الإيراني أن أحد ضباطه قُتل صباح الجمعة في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة السورية.
وقالت سباه نيوز إن ميلاد حيدري أحد ضباط ومستشاري الحرس الثوري في سوريا «استشهد فجر الجمعة في الهجوم الإجرامي للنظام الصهيوني على أطراف دمشق». أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن تعرض مواقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مستشار للحرس الثوري في قصف إسرائيلي قرب دمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت سباه نيوز إن ميلاد حيدري أحد ضباط ومستشاري الحرس الثوري في سوريا «استشهد فجر الجمعة في الهجوم الإجرامي للنظام الصهيوني على أطراف دمشق». أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن تعرض مواقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مستشار للحرس الثوري في قصف إسرائيلي قرب دمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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