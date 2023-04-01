مقتل‭ ‬مستشار‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق

2023/04/01 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬ضباطه‭ ‬قُتل‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭.‬وقالت‭ ‬سباه‭ ‬نيوز‭ ‬إن‭ ‬ميلاد‭ ‬حيدري‭ ‬أحد‭ ‬ضباط‭ ‬ومستشاري‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإجرامي‭ ‬للنظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬دمشق‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬مواقع‭ […]

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