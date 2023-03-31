مدير لافارج السابق يتهم لاستخبارات الفرنسية بـ

2023/04/01 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنّعة للأسمنت، المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة حتى عام 2014 في سوريا، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون، الجمعة، "الاستخبارات الفرنسية" بـ"اختراق" فرع الشركة خلال تلك الفترة.

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