هل يتحسن الواقع المائي في العراق بعد الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه؟

2023/04/01 | 01:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح العراق الذي يعاني أزمة جفاف وشحا

في المياه نتيجة تقليص دول الجوار حصّته

من المياه، أول دولة في الشرق الأوسط

تنضم إلى اتفاقية حماية واستخدام

المجاري المائية العابرة للحدود

والبحيرات الدولية (اتفاق

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