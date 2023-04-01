اكثر من 130 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية في كربلاء

2023/04/01 | 01:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت دائرة صحة كربلاء الجمعة اكثر من (

139 ) حالة إختناق شملت جميع المستشفيات

بسبب العاصفة الترابية التي ضربت

المحافظة مساء امس

وقال مُدير عام الدائرة , الدكتور صباح

الموسوي إن "مستشفيات الدائرة ،

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