تظاهرات بعد الافطار في الديوانية تطالب باعلان المحافظة مدينة منكوبة

2023/04/01 | 01:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج ابناء محافظة الديوانية بتظاهرات

ليلية عارمة بعد الافطار يطالبون فيها

باعلان المحافظة منكوبة على خلفية تردي

الخدمات واستفحال البطالة

وطالب المشاركون في التظاهرة بتعويض

المتضررين نتيجة سقوط الامطار

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