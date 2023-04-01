تقرير جوي: العاصفة الترابية تتجه جنوباً وتحسن الطقس فجر السبت

2023/04/01 | 01:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، انحسار العاصفة الترابية فجر اليوم السبت.

وبحسب تقرير للهيئة تلقته (بغداد اليوم) فان الطقس سيتحسن بدءاً من فجر اليوم بعد تأثر البلاد الجمعة بعاصفة ترابية التي تتجه جنوباً وتردى فيها مدى الرؤية دون الـ 1000 متر".

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