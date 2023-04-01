مناشدة انسانية لفتيات معاقات يعشن بفقر مدقع في البصرة

2023/04/01 | 01:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ناشد ناشطون، الحكومة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مساعدة وانتشال عائلة فقيرة في محافظة البصرة.

وتفتقر العائلة -وفقا للناشطين- الى أبسط مقومات الحياة والمعيشة حيث تتألف من ثلاث فتيات معاقات ولا معيل لهن.

والنشوة هي إحدى نواحي قضاء شط العرب في البصرة.

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