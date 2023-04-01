جنرال أمريكي بارز: الجيش الصيني يعتقد أن الحرب مع الولايات المتحدة

2023/04/01 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الجمعة، إن الجيش الصيني "يعتقد أن الحرب مع الولايات المتحدة حتمية ولا مفر منها".

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