روسيا: الإجراءات الأميركية العسكرية في سوريا استفزازية

2023/04/01 | 01:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتجت روسيا لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش على “التصرفات الاستفزازية” للقوات الأميركية في سوريا.وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف، عن وجود أعمال استفزازية من جانب القوات الأميركية في الحسكة السورية.كما قال: “لوحظ وجود أعمال استفزازية من قبل وحدات من القوات […]

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