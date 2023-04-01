2023/04/01 | 02:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ilrIH3ATewE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قراءة عراقية أصيلة بنغم الماهوري والخلوتي الذي يتميز به العراقيون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قراءة عراقية أصيلة بنغم الماهوري والخلوتي الذي يتميز به العراقيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).