2023/04/01 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اكتشاف حوضين كبيرين للنفط والغاز قبالة شواطئ تونس.

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