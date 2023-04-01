بعد 3 أيام من العلاج.. البابا فرانسيس يخرج من المستشفى 

2023/04/01 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية من المقرر أن يغادر البابا فرنسيس المستشفى، السبت، ويعود إلى الفاتيكان حيث يرأس قداس أحد الشعانين في اليوم التالي إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.

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