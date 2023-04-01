2023/04/01 | 07:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ledIuvDIWIs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هدية قناة الفلوجة وكادرستوديو 12 للشيخ ضاري العاصي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هدية قناة الفلوجة وكادرستوديو 12 للشيخ ضاري العاصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).