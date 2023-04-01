هيئة الصحة السعودية تحذر من مخاطر ماربورغ وتكشف عن طرق انتقال العدوى

2023/04/01 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الصحة العامة في السعودية "وقاية"، الجمعة، عن طرق انتقال فيروس ماربورغ من إنسان إلى آخر، أو من الحيوان إلى الإنسان، موضحة أعراض المرض وطرق الوقاية منه.

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