السعودية..

2023/04/01 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الظهور الأول لبنات أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال زيارة لجمعية رعاية الأيتام في حائل "رفاق".

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