دراسة جديد تنفي الاعتقاد السابق عن

2023/04/01 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن الشرب المعتدل للكحول يضر بالصحة، وهو على عكس الاعتقاد السائد بأن الكميات المعتدلة من الكحول مفيدة.

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