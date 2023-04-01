ما المكونات التي يفترض استبدالها لإعداد طبق صحي من

2023/04/01 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حرّاق إصبعو" أو "حرق اصبعو" أو "محروقة إصبع"، أكلة شعبية في بلاد الشام، تشتهر في مدينة دمشق، وأنحاء سوريا عموماً.لتحضيرها تجتمع نساء الحارات الدمشقية معاً، فيتقاسمن مراحل طهيها الطويلة والمتعبة.

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