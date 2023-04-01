الحشد يعتقل إرهابيا في كركوك

2023/04/01 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، اعتقال إرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من اللواء 61 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي اعتقلت، السبت، إرهابيا في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك".

وأضاف البيان أن "القوة نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ووفق مذكرة قبض من القضاء العراقي لتورطه بعمليات إرهابية".

وأشار الى أنه "تم تسليم المتهم للجهات المختصة وفق الإجراءات الأصولية".

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