2023/04/01 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاشوريين والكلدان والسريان بعيد "أكيتو"، مبينا أنه ارثاً حضارياً وثقافياً.





وقال السوداني في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا من الاشوريين والكلدان والسريان بمناسبة عيد أكيتو".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء "هذا العيد الذي يمثل ارثا ثقافيا وحضاريا وشعبيا لبلدنا، مثلما أنه يؤكد أهمية وقيمة التنوع الذي كان ومازال مصدر قوة للعراق الواحد المزدهر والمتآخي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني مهنئاً بعيد أكيتو: أرث حضاري وثقافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني مهنئاً بعيد أكيتو: أرث حضاري وثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).