النفط ينهي التعاملات مرتفعاً 1٪ مع انخفاض الإمدادات لكنه يسجل خسائر فصلية

2023/04/01 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل لتسجل مكاسب للأسبوع ‏الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار ‏بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.‏

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 1.29 دولار أو 1.6% إلى ‏‏79.89 دولار للبرميل عند التسوية.



وصعدت عقود برنت تسليم مايو أيار، والتي ‏انتهى أجلها عند التسوية، 50 سنتا أو ‏‎0.6 ‎‏% إلى 79.77 دولارا للبرميل، وبلغت ‏خسائره الشهرية 4.9% وخسائره الفصلية 7%.‏

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 1.30 دولار، أو ‏‏1.8%، إلى 75.67 دولار لتبلغ مكاسبه نحو 9% هذا الأسبوع، وبلغت خسائره ‏الشهرية 1.8% وخسائره الفصلية في الربع الأول 5.7%.‏

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في ‏الولايات المتحدة 0.3% في فبراير شباط على أساس شهري بالمقارنة بزيادة ‏قدرها 0.6% في يناير كانون الثاني وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4% في ‏استطلاع أجرته رويترز.‏

وعادة ما تعزز أي بادرة على تباطؤ التضخم من أسعار النفط إذ ربما تشير إلى ‏زيادات أقل في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو ما يرفع طلب ‏المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر مثل السلع والأسهم.‏

وارتفعت أسعار النفط بعدما توقف إنتاج النفط في عدة حقول نفطية في إقليم ‏كردستان شبه المستقل بشمال العراق أو تم تخفيضه عقب وقف صادرات النفط ‏عبر خط أنابيب شمال البلاد.‏

وقالت مصادر إن من المرجح أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ‏وحلفاؤها بقيادة روسيا على الالتزام باتفاق الإنتاج الحالي في اجتماع يوم الاثنين ‏مع تعافي أسعار النفط عن مستويات متدنية سجلتها في الآونة الأخيرة.‏

وكشف مسح لرويترز أن أوبك ضخت 28.90 مليون برميل يوميا هذا الشهر مما ‏يشكل انخفاضا بواقع 70 ألف برميل يوميا بالمقارنة بفبراير شباط.



وانخفض ‏الإنتاج أكثر من 700 ألف برميل يوميا بالمقارنة بسبتمبر أيلول.‏

وعلى الرغم من مكاسب اليوم الجمعة، سجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط ‏انخفاضا شهريا نسبته 5% و2% على الترتيب، وهو أكبر انخفاض لهما منذ ‏نوفمبر تشرين الثاني.‏

وجرت تسوية خام برنت منخفضاً للربع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى ‏التي يحدث فيها ذلك منذ 2015

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