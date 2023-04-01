الحشد يعتقل ارهابيا في كركوك

2023/04/01 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، باعتقال إرهابي في كركوك.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قوة من اللواء 61 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد […]

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