خام البصرة يغلق على مكاسب أسبوعية بأكثر من 3٪؜

2023/04/01 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 3%، فيما أغلقت خامات برنت والامريكي على مكاسب كبيرة متأثرة بتوقف الصادرات النفطية من اقليم كردستان. واغلق خام البصرة الثقيل في آخر […]

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