السوداني يهنئ بعيد أكيتو: إرث ثقافي وحضاري لبلدنا

2023/04/01 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الآشوريين والكلدان والسريان، بمناسبة عيد أكيتو.

وقال السوداني، عبر “تويتر”: “بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الآشوريين والكلدان والسريان، بمناسبة عيد أكيتو”.

وأضاف، أن “هذا العيد الذي يمثل إرثاً ثقافياً وحضارياً وشعبياً لبلدنا، مثلما أنه يؤكد أهمية وقيمة التنوع الذي كان ومازال مصدر قوة للعراق الواحد المزدهر والمتآخي”.

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