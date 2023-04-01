2023/04/01 | 10:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QNbfVR-AyqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتورة جوانا تصفع مخلف بعد كشف حقيقته وخيانته لأهالي قريته) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتورة جوانا تصفع مخلف بعد كشف حقيقته وخيانته لأهالي قريته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).