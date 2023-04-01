راموس إلى السعودية؟ أنباء متضاربة عن

2023/04/01 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، حسم مصيره داخل باريس سان جيرمان، لاتخاذ القرار بشأن وجهته المقبلة، وسط أنباء عن تلقيه عروضا من أندية سعودية.

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