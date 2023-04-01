أسعار الدولار تسجل انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المحلية

2023/04/01 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا سعر صرف بلغ 151,900 دينار لكل 100 دولار."

واضاف، أن "أسعار صرف الدولار انخفضت في محال الصيرفة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152,500 في حين بلغ سعر الشراء 151,500 لكل 100 دولار".

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