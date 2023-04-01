الكشف عن فجوات تسليح بالجيش الألماني

2023/04/01 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريو، اليوم السبت، عن فجوات تسليح داخل الجيش لايمكن سدها قبل عام 2030 .

وقال الوزير الألماني إن "نقل أسلحة لأوكرانيا لدعمها في الدفاع عن نفسها أدى إلى توسيع الفجوات في الجيش الألماني".

وأشار الى انه "لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش الألماني بشكل كامل قبل 2030".

وفي وقت سابق صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الأزمة في أوكرانيا قد تستمر لمدة عامين أو أربعة أعوام، وهو ما يمثل تحديا لبلاده، والحلفاء.

وقال: "سنفعل كل شيء حتى تتاح لنا الفرصة لمواصلة دعم (كييف) طالما كان ذلك ضروريا، بعد كل شيء، قد تستمر هذه الحرب لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام، وهو ما يمثل تحديا لنا جميعا".

ومن جانبه، لم يؤيد أندريه ميلنيك، نائب وزير خارجية أوكرانيا والسفير السابق في برلين، المستشار الألماني وأكد أن كييف لن تقبل مثل هذا التقييم.

وقال ميلنيك: "نأمل في تحقيق السلام هذا العام.



لهذا نحتاج إلى الكثير من الدعم من حلفائنا."

وأضاف أن أوكرانيا لا تريد المشاركة في الأزمة "لفترة طويلة" بسبب الخسائر الفادحة، وفي هذا الصدد، طالب ميلنيك الحلفاء بتزويد كييف بالدبابات والمقاتلات من الولايات المتحدة وألمانيا.

المصدر: وكالات

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