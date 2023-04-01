الزراعة تحصي عدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق

2023/04/01 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصت وزارة الزراعة اليوم السبت، عدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق في العام 2022. وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور وليد محمد رزوقي في تصريح صحفي تابعه […]

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