عمرها 106 سنوات.. شاهدوا أكبر سيدة معمّرة تظهر على غلاف مجلة فوغ

2023/04/01 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آݒو وانغ-أود، فنانة وشم من قرية بوسكالان الجبلية في مقاطعة كالينغا بالفلبين.تبلغ من العمر 106 سنوات، وهي أكبر شخصية سنًا تظهر على غلاف مجلة فوغ.

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