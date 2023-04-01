السفير الإيراني: العراق وإيران يتابعان اغتيال قادة النصر ضمن السياقات القضائية

2023/04/01 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الإيراني محمد كاظم آل

صادق، السبت، استمرار الجولات القضائية

بين بغداد وطهران لإدانة المتورطين

بقضية اغتيال قادة النصر الشهيدين أبو

مهدي المهندس وقاسم سليماني، مبينا ان

العراق وايران عقدا أ

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