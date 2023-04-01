الضحك يتسبب بحرق دهون الجسم بنسب كبيرة

2023/04/01 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كبير الأطباء النفسيين لموسكو

غيورغي كوستيوك، أن ساعة من الضحك يمكن

أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة

حرارية، حيث أن الضحك ينشط حوالي 80 عضلة

في جسم الإنسان.





وتحدث كوستيوك: انه "ينشط الضحك ن

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