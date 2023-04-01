رئيس الوزراء: وضعنا رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة في أعلى سلم أولويات الحكومة

2023/04/01 | 11:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السعي للاستغناء عن الاستيراد والتحول للتصدير وزيادة قيمة برميل النفط المصدر.

وقال السوداني، في تصريح “لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة”.

وشدد على “العمل للوصول الى الاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر”.

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