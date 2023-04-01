الزراعة: أكثر من 20 مليون رأس حجم الثروة الحيوانية في العراق

2023/04/01 | 11:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحصت وزارة الزراعة اليوم السبت، عدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق في العام 2022.

وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور وليد محمد رزوقي في تصريح للوكالة الرسمية إن “مجموع عدد رؤوس الثروة الحيوانية في العراق حتى منتصف الشهر الجاري بلغ (20.426.481) رأساً”، لافتاً الى أن “الأغنام تتصدر عدد الحيوانات في العراق بواقع (16.520.727) رأساً وجاءت محافظة نينوى بالمرتبة الأولى بواقع (5.270.816) رأساً فيما جاءت محافظة الأنبار بالمرتبة الثانية بواقع (2.863.602) رأس غنم”.

وأضاف أن “عدد الماعز يبلغ (1.360.742) رأساً وجاءت محافظة نينوى بالمرتبة الأولى بواقع (269.147) رأسا فيما احتلت محافظة الأنبار المرتبة الثانية بواقع (155.080) رأساً، فيما بلغ عدد الأبقار في عموم المحافظات (1.877.827) رأساً واحتلت محافظة ذي قار المرتبة الأولى بواقع (289.829) رأساً وجاءت محافظة بابل بالمرتبة الثانية بواقع (233.500) رأساً”.

وتابع أن “عدد الجاموس في جميع المحافظات بلغ (462.291) وجاءت محافظة بغداد بالمركز الأول بواقع (102.106) رؤوس ثم البصرة بـ (92.746) رأساً ، فيما بلغ عدد الإبل في عموم المحافظات (204.894) رأساً واحتلت محافظة المثنى المرتبة الأولى بواقع (27.723) رأساً فيما احتلت محافظة نينوى المرتبة الثانية بواقع (27.131) رأساً”.

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