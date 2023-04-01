اليونسكو تدعو لتطبيق توصيتها بشأن تنظيم الذكاء الصناعي

2023/04/01 | 12:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج العالم إلى قواعد أخلاقية أقوى للذكاء الصناعي.

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