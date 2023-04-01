السامرائي يهنئ الآشوريين والكلدان والسريان بـ

2023/04/01 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، الاشوريين والكلدان والسريان بعيد "أكيتو".





وقال السامرائي في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، "خالص الأمنيات والتهاني والتبريكات لإخواننا الآشوريين والكلدان والسريان في العراق والعالم، بمناسبة عيد (أكيتو)، سائلين العلي القدير أن ينعم عليهم وعلى جميع أبناء شعبنا العراقي بالخير والسعادة".

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