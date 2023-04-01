ختام فعاليات دورة التطوير الإعلامي الأولى برعاية فريق الإعلام الحكومي وهيئة الإعلام والاتصالات

2023/04/01 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في كلية الإعلام، فعاليات دورة

التطوير الإعلامي الأولى ضمن المنهاج

التدريبي الشامل لقطاع الإعلام الحكومي

الذي تبنته ورعته هيئة الإعلام

والاتصالات بالتنسيق مع فريق الإعلام

الحكومي في رئاسة مجلس ا

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