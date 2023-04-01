مواد مهمة للصناعة.. سلطة البحار الدولية ستبدأ بتلقي طلبات للتعدين في المحيطات

2023/04/01 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ السلطة الدولية لقاع البحار في تلقي طلبات الشركات الراغبة في التعدين في قاع المحيطات اعتبارا من يوليو المقبل، بعدما قضت الهيئة التابعة للأمم المتحدة الأسبوعين المنصرمين في بحث معايير هذا النشاط الجديد.

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