القبض على 5 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية

2023/04/01 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت قوات حرس الحدود، اليوم السبت، القبض على 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

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